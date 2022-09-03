"Фенербахче" – "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Київський клуб стартує у Лізі Європи

У четвер, 8 вересня, "Динамо" стартує у другому за силою єврокубку в матчі з принциповим суперником — стамбульським "Фенербахче", з яким "Біло-сині" вже зустрічалися цього сезону у відборі до Ліги чемпіонів (0:0, 1:2).

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, яка розпочнеться о 19:45 за київським часом. У цій статті оперативно будуть доступні відео голів та огляд зустрічі.

Принципова зустріч відбудеться у Стамбулі (Туреччина) на стадіоні "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу". Додамо, що кияни та турки виступають у квартеті B ЛЄ, де також представлені французький "Ренн" та кіпрський АЕК Ларнака.

Кияни провалили старт сезону на внутрішній та європейській аренах. В УПЛ "динамівці" були розгромлені "Дніпром-1" (0:3), а у вирішальному матчі відбору до Ліги чемпіонів "Біло-сині" були декласовані розгромлені "Бенфікою" (3:0). "Фенербахче" у чемпіонаті Туреччини після 4 турів перебуває у групі переслідувачів, на 6-й позиції.

Матч "Фенербахче" — "Динамо" покажуть в Україні у прямому ефірі. До речі, кияни є безнадійними аутсайдерами зустрічі.