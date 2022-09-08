"Фенербахче" на останніх хвилинах взяв реванш у "Динамо": відеоогляд матчу

Кияни дали бій турецькій команді

У четвер, 8 вересня, київське "Динамо" у рамках матчу 1-го туру групового раунду Ліги Європи УЄФА провело гостьовий поєдинок проти "Фенербахче".

Зустріч, що проходила у Стамбулі на стадіоні "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу", завершилася з рахунком 2:1 на користь "Фенербахче". Кияни опустилися на останнє місце у групі.

Перемогу господарям приніс точний постріл Міші Батшуаї у компенсований час. До цього команди обмінялися голами. У першому таймі забив Густаво Енріке, а в другому — Віктор Циганков. У наступному матчі ЛЄ кияни зіграють проти АЕКу Ларнака 15 вересня.

Турнірне становище команд у групі B Ліги Європи

Відеоогляд матчу "Фенербахче" — "Динамо" буде доступний тут пізніше (повний матч доступний на megоgo)

Нагадаємо, кияни вже грали з "Фенербахче" у цьому сезоні. У другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів "Біло-сині" переграли стамбульський клуб за сумою двох матчів (0:0, 1:2). Друга гра проходила в Стамбулі й після пропущеного голу від Віталія Буяльського вболівальники "Канарок" хором почали співати хвалебні оди про президента рф володимира путіна. У турецькому клубі відмовилися вибачатися перед Україною через поведінку фанатів. У результаті "Фенербахче" отримав покарання від УЄФА.