"Фенербахче" на последних минутах взял реванш у "Динамо": видеообзор матча

Киевляне дали бой турецкой команде

В четверг, 8 сентября, киевское "Динамо" в рамках матча 1-го тура группового раунда Лиги Европы УЕФА провело гостевой поединок против "Фенербахче".

Встреча, проходившая в Стамбуле на стадионе "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу", завершилась со счетом 2:1 в пользу "Фенербахче". Киевляне опустились на последнее место в группе.

Победу хозяевам принес точный выстрел Миши Бачуайи в компенсированное время. До этого команды обменялись голами. В первом тайме забил Густаво Энрике, а во втором — Виктор Цыганков. В следующем матче ЛЕ киевляне сыграют против АЕКа Ларнака 15 сентября.

Статистика матча Фенербахче - Динамо

Турнирное положение команд в группе B Лиги Европы

Видеообзор матча "Фенербахче" — "Динамо" (полный матч доступен на megogo)

Видео голов:

Напомним, киевляне уже играли с "Фенербахче" в текущем сезоне. Во втором раунде квалификации Лиги чемпионов "Бело-синие" переиграли стамбульский клуб по сумме двух матчей (0:0, 1:2). Вторая игра проходила в Стамбуле и после пропущенного гола от Виталия Буяльского болельщики "Канареек" хором начали петь хвалебные оды про президента рф владимира путина. В турецком клубе отказались извиняться перед Украиной из-за поведения фанатов. В итоге "Фенербахче" получил наказание от УЕФА.