"Фенербахче" - "Динамо": онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Киевский клуб стартует в Лиге Европы

В четверг, 8 сентября, "Динамо" стартует во втором по силе еврокубке в матче с принципиальным соперником — стамбульским "Фенербахче", с которым "Бело-синие" уже встречались в текущем сезоне в отборе в Лигу чемпионов (0:0, 1:2).

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнется в 19:45 по киевскому времени. В этой статье оперативно будут доступны видео голов и обзор встречи.

Принципиальная встреча состоится в Стамбуле (Турция) на стадионе "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу". Добавим, что киевляне и турки выступают в квартете B ЛЕ, где также представлены французский "Ренн" и кипрский АЕК Ларнака.

Киевляне провалили старт сезона на внутренней и европейской аренах. В УПЛ "динамовцы" были разгромлены "Днепром-1" (0:3), а в решающем матче отбора в Лигу чемпионов "Бело-синие" были деклассированы "Бенфикой" (3:0). "Фенербахче" в чемпионате Турции после 4 туров находится в группе преследователей, на 6-й позиции.

Матч "Фенербахче" — "Динамо" покажут в Украине в прямом эфире. К слову, киевляне являются безнадежными аутсайдерами встречи.