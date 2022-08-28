Луческу намекнул на уход из "Динамо" после унижения в чемпионате Украины

Мистер сделал неоднозначное заявление

В воскресенье, 28 августа, киевское "Динамо" после вылета в Лигу Европы стартовало в чемпионате Украины по футболу сезона 2022/23 матчем с "Днепром-1". Поединок завершился со счетом 0:3 в пользу "гостей", после чего главный тренер "Бело-синих" Мирча Луческу намекнул на свой скорый уход из команды.

Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос на своей странице в Twitter. 77-летний Мирча заявил, что поединок с "Днепром-1" мог стать последним в его "динамовской" карьере. Тодос спросил Луческу о будущем Ильи Забарного, который в ближайшее время может переехать в Англию.

"Забудьте о последнем матче Забарного, это мог быть мой последний поединок", — ответил главный тренер "Динамо".

Добавим, что на этом проблемы у киевлян не заканчиваются. "Динамо" не допустило на игру официального транслятора матчей УПЛ Setanta Sports, из-за чего киевскому клубу грозят санкции.

"В связи с недопущением футбольным клубом "Динамо" съемочной группы на позиции для съемки матча Динамо-Днепр-1, Передвижная Телевизионная Станция официального транслятора Setanta Sports была вынуждена покинуть стадион "Арена Львов", на котором проводится матч.

После получения всех официальных рапортов и документов данные об инциденте будут переданы на рассмотрение Контрольно-дисциплинарного комитета УАФ", — сообщили в УПЛ.

Ранее сообщалось, что чемпионат Украины стартовал сенсацией в Киеве, где "Шахтер" не сумел обыграть "Металлист-1925" (0:0). Напомним, в первом туре УПЛ главный тренер "Кривбаса" Юрий Вернидуб едва не ударил арбитра.