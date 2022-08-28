Луческу натякнув, що покине "Динамо" після приниження у чемпіонаті України

Містер зробив неоднозначну заяву

У неділю, 28 серпня, київське "Динамо" після вильоту у Лігу Європи стартувало у чемпіонаті України з футболу сезону 2022/23 матчем із "Дніпром-1". Поєдинок завершився з рахунком 0:3 на користь "гостей", після чого головний тренер "Біло-синіх" Мірча Луческу натякнув, що може залишити клуб.

Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос на своїй сторінці у Twitter. 77-річний Мірча заявив, що поєдинок із "Дніпром-1" міг стати останнім у його "динамівській" кар’єрі. Тодос запитав Луческу про майбутнє Іллі Забарного, який найближчим часом може переїхати до Англії.

"Забудьте про останній матч Забарного, це міг бути мій останній поєдинок ", — відповів головний тренер "Динамо".

Додамо, що на цьому проблеми у киян не закінчуються. "Динамо" не допустило на гру офіційного транслятора матчів УПЛ Setanta Sports, через що київському клубу загрожують санкції.

"У зв’язку із недопущенням футбольним клубом "Динамо" знімальної групи на позиції для зйомки матчу Динамо-Дніпро-1, Пересувна Телевізійна Станція офіційного транслятор Setanta Sports була вимушена покинути стадіон "Арена Львів", на якому проводиться матч.

Після отримання всіх офіційних рапортів та документів, дані про інцидент будуть передані на розгляд Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ", — повідомили в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що чемпіонат України стартував сенсацією у Києві, де "Шахтар" не зміг обіграти "Металіст-1925" (0:0). Нагадаємо, у першому турі УПЛ головний тренер "Кривбасу" Юрій Вернидуб ледь не вдарив арбітра.