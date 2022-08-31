"Фенербахче" — "Динамо": де і коли дивитись принциповий матч Ліги Європи

Команди втретє в сезоні зустрінуться на полі

У четвер, 8 вересня, "Динамо" волею жереба знову зустрінеться з "Фенербахче" у єврокубках, але цього разу на груповій стадії Ліги Європи. У прямому ефірі матч 1-го туру ЛЄ покаже ОТТ-сервіс megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора. Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Київський клуб знову проведе дуель із турками. "Біло-синім" у першому турі ЛЄ чекає гра в Стамбулі, що не обіцяє українському клубу нічого доброго. Букмекери вважають саме "Фенербахче" фаворитом зустрічі, попри те, що "Динамо" вже обігравало "Канарок" в цьому сезоні.

Нагадаємо, кияни стартували в єврокубках з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів матчами з "Фенербахче" (2:1 на користь "Біло-синіх" за сумою двох поєдинків). У другій грі спалахнув великий скандал через кричалки фанатів "Канарок" про путіна. Керівництво турецького клубу відмовилося вибачатися за поведінку своїх уболівальників, а пізніше УЄФА покарав стамбульців.

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Додамо, що кияни невдало стартували у чемпіонаті України, поступившись "Дніпру-1" (0:3). Після цієї зустрічі головний тренер "Біло-синіх" Мірча Луческу заявив, що може покинути команду.