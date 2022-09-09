Похоже, не все в Европе осознают, что россия — агрессор

В пятницу, 9 сентября, на 198-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что сборная Боснии и Герцеговины по футболу сыграет с командой россии товарищеский матч.

Эту информацию подтвердил официальный сайт Футбольного союза Боснии и Герцеговины. Игра состоится в Санкт-Петербурге.

Сообщается, что товарищеский поединок между рф и Боснией и Герцеговиной состоится 19 ноября. Ранее Российский футбольный союз (РФС) объявил, что 24 сентября сборная россии сыграет в товарищеской встрече с Киргизией в гостях. Также в ноябре состоится матч россиян против команды Ирана.

Напомним, все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований из-за широкомасштабного вторжения российских войск в Украину. Некоторые российские депутаты даже обрадовались такому решению, ведь раньше российские футболисты только позорили страну.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы рф высказался против трансфера российского футболиста в "недружественный" "Челси" из-за того, что Великобритания поддерживает Украину.