Предатель Украины Тимощук сыграет в россии в "матче легенд"

Анатолий продолжает работать в "Зените"

Бывший игрок сборной Украины по футболу, а ныне тренер Анатолий Тимощук, который недавно отпраздновал чемпионство с "Зенитом", сыграет в "Матче легенд" в рф.

Об этом сообщает официальный сайт российского футбольного союза (РФС).

По информации источника, украинец выйдет в составе "Зенита" в "Матче легенд" против московского "Спартака".

За "Зенит" сыграют: Александр Кержаков, Владимир Быстров, Алексей Игонин, Валерий Цветков, Анатолий Тимощук, Олег Власов, Александр Спивак, Александр Куртиян, Роман Широков, Александр Анюков, Денис Угаров, Андрей Кобелев, Дмитрий Радченко, Евгений Тарасов и Юрий Окрошидзе.

За Спартак будут играть: Александр Филимонов, Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Дмитрий Хлестов, Эдуард Мор, Александр Ширко, Валерий Шмаров, Евгений Бушманов, Андрей Коновалов, Владимир Джубанов, Александр Самедов, Константин Головской, Максим Бузникин, Дмитрий Комбаров.

Ранее сообщалось, что Анатолий попал в аварию по дороге на работу. К слову, бывший партнер Тимощука по национальной команде Сергей Ребров считает, что Анатолий не вернется в Украину.