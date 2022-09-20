Официально: россию не допустили к Евро-2024

Праздник футбола пройдет без россиян

Сборная россии по футболу, которая отстранена от международных соревнований, не будет участвовать в чемпионате Европы-2024.

Об этом сообщил Российский футбольный союз (РФС) в Instagram. Причиной отстранения является полномасштабное вторжение рф в Украину. В организации отметили, что попітаются обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).

"Сборная россии не будет участвовать в жеребьtвке отборочного этапа ЕВРО-2024.

Причина – февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее "до дальнейшего уведомления".

Решение УЕФА было оспорено РФС в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, который в июле отказал в удовлетворении апелляции.

В настоящее время Союз ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты", — гласит сообщение РФС.

Добавим, жеребьевка Евро-2024 состоится 9 октября 2022 года в выставочном центре во Франкфурте. Финальный раунд турнира пройдет в Германии в июне/июле 2024 года.

Напомним, в россии депутат обрадовалась отстранению сборной, ведь ранее российские футболисты только позорили страну.

Ранее сообщалось, что РФС хочет наказать тренера сборной Украины за высказывания против россии.