"Наказать и отстранить": в россии накинулись на тренера сборной Украины

Россияне обвиняют тренера в нарушении кодекса поведения УЕФА

Россиянам не дают покоя слова главного тренера сборной Украины по футболу Александра Петракова, который призывал исключить россиян из всех международных соревнований, а также заявил о своей готовности с оружием защищать родную землю.

Депутат госдумы рф Дмитрий Свищев поддержал требование Российского футбольного союза (РФС) к УЕФА и ФИФА об отстранении тренера сборной Украины, передает bookmaker-ratings.ru. Он хочет наказать украинца за "разжигание межнациональных конфликтов".

"Обращение в ФИФА и УЕФА – совершенно верное решение, РФС все делает правильно. За разжигание межнациональных конфликтов в спорте следует наказание, инциденты уже были. Значит, нужно это сделать и сейчас.

Никто не имеет права призывать отстранять спортсменов от соревнований – это прерогатива суда. Поэтому Петракова точно следует отстранить от должности тренера сборной Украины за такие высказывания.

Нам будет сложно отстоять справедливые требования РФС, но нужно постараться", – сказал Свищев.

Напомним, уже в среду, 21 сентября сборная Украины сыграет матч Лиги наций УЕФА против Шотландии. Эту игру покажут в Украине бесплатно. К слову, букмекеры не верят в успех "Желто-синих".