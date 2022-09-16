Стало известно, где покажут следующий матч сборной Украины после закрытия "Футболов"

После 2-го тура в еврокубках нас ждут международные игры

Сборная Украины по футболу, с администратором которой недавно прогремел скандал, после длительного перерыва возобновляет свои игры в третьем сезоне Лиги наций УЕФА.

В прямом эфире матч Лиги B группы 1 Шотландия — Украина покажет телеканал ICTV. Об этом сообщает "ТаТоТаке" на своем YouTube-канале.

Украинский комментатор Роберто Моралес отметил, что ICTV получил разрешение прервать трансляцию телемарафона "Единые новости" ради трансляции поединка национальной команды. Ранее игры сборной Украины планировал транслировать канал "Рада". Журналист Михаил Спиваковский отметил, что остальные игры Лиги наций будут показаны на ОТТ-платформе Megogo (необходима подписка, — ред.).

Игра Шотландия — Украина состоится в среду, 21 сентября, в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Ранее матчи сборной Украины показывали телеканалы "Футбол 1/2/3", которые входили в медиа группу "Украина". 11 июля украинский бизнесмен Ринат Ахметов, который владел медиа группой, заявил, что его инвестиционная компания SCM выходит из этого бизнеса после вступления в силу так называемого "закона об олигархах".

Напомним, сборная Украины провела три игры в рамках текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА. В 1-м туре "Желто-синие" переиграли Ирландию (0:1), затем украинцы крупно обыграли Армению (3:0), а затем наши футболисты сыграли вничью с ирландцами.