Шотландия - Украина: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Украинцы и шотландцы определят лидера в группе

В среду, 21 сентября, сборная Украины проведет свой второй матч с Шотландией в 2022 году, на этот в рамках Лиги наций УЕФА.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Кроме того, в этой статье оперативно будут доступны видео голов.

Матч Лиги B группы 1 Шотландия — Украина состоится в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Команды являются лидерами квартета, а потому в очном противостоянии могут решить судьбу первого места, которое дает право на повышение в Лигу А.

Турнирное положение команд в группе B1 Лиги наций УЕФА.jpg

Матч Шотландия — Украина покажут в Украине бесплатно. К слову, украинцы являются аутсайдерами во встрече.

После игры в Глазго украинцы сыграют с Арменией (24 сентября), а затем вновь с Шотландией (27 сентября). После международных матчей вернется клубный европейский футбол: Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций.

Напомним, в начале лета сборная Шотландии и команда Украины провели матч в рамках полуфинала квалификации на ЧМ-2022 по футболу. Украинцы добыли гостевую победу со счетом 1:3. Однако в финале стыкового раунда "Желто-синие" проиграли Уэльсу (1:0) и не вышли на Мундиаль.

Сборная Украины в стартовых тура Лиги наций провела три матча. Сначала "Желто-синие" минимально переиграли Ирландию (0:1), затем украинцы уничтожили Армению (3:0), а после чего сыграли вничью с ирландцами (1:1).