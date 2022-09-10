В Боснии не хотят портить отношения с ЕС из-за футбольного матча с россией

Похоже, здравый смысл победил

В пятницу, 9 сентября, стало известно, что сборная Боснии и Герцеговины договорилась о футбольном товарищеском матче с командой рф. Однако после общественного резонанса игру могут отменить.

С соответствующим заявлением выступил член исполкома Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич, передает sportsport. Он считает, что его стране не следует портить отношения с другими федерациями из-за матча с россией. Кроме того, он пообещал сделать все возможное, чтобы отменить этот поединок.

"Я сделаю все, что в моих силах, чтобы матч не состоялся. Я уже связался с некоторыми членами исполкома и уверен, что аргументами можно убедить коллег в том, что матч с россией нам в данный момент не нужен. Пока россия находится под баном УЕФА и ФИФА, мы должны вести себя так, как от нас ожидают", — заявил Хусич.

До этого главная звезда боснийского футбола Миралем Пьянич заявил, что не хочет играть с россией.

"Я слышал о решении Федерации (провести товарищеский матч в россии). Ее руководство в курсе моей позиции. Мне звонили и спрашивали, что я думаю об игре. Я сказал то, что думал, а потом был удивлен иным решением. Плохое решение! У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идет не так. У меня нет слов. Федерация знает мою позицию. Я просто скажу, что это нехорошо", — цитирует Пьянича sportske.

Напомним, все российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований из-за широкомасштабного вторжения российских войск в Украину.

Ранее сообщалось, что легенда донецкого "Шахтера" и бывший форвард сборной Украины будет работать в рф.