У Боснії не хочуть псувати відносини з ЄС через футбольний матч з росією

Схоже, здоровий глузд переміг

У п’ятницю, 9 вересня, стало відомо, що збірна Боснії та Герцеговини домовилася про футбольний товариський матч з командою росії. Однак після громадського резонансу гру можуть скасувати.

З відповідною заявою виступив член виконкому Футбольного союзу Боснії та Герцеговини Азмір Хусич, передає sportsport. Він вважає, що його країні не слід псувати стосунки з іншими федераціями через матч із росією. Крім того, він пообіцяв зробити все можливе, щоб скасувати цей поєдинок.

"Я зроблю все, що в моїх силах, щоб матч не відбувся. Я вже зв’язався з деякими членами виконкому і впевнений, що аргументами можна переконати колег у тому, що матч з росією нам в даний момент не потрібен. Поки росія знаходиться під баном УЄФА і ФІФА, ми повинні поводитися так, як від нас очікують", — заявив Хусич.

До цього головна зірка боснійського футболу Міралем П’яніч заявив, що не хоче грати з росією.

"Я чув про рішення Федерації (провести товариський матч у рф). Її керівництво в курсі моєї позиції. Мені дзвонили й питали, що я думаю про гру. Я сказав те, що думав, а потім був здивований іншим рішенням. Погане рішення! У мене немає слів. Коли збірна починає добре грати, завжди щось йде не так. У мене немає слів. Федерація знає мою позицію", — цитує П'янича sportske.

Нагадаємо, всі російські клуби та збірні були усунені від міжнародних змагань через широкомасштабне вторгнення російських військ в Україну.

Раніше повідомлялося, що легенда донецького "Шахтаря" та колишній форвард збірної України працюватиме в росії.