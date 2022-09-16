Шотландия - Украина: букмекеры оценили шансы команд в матче Лиги наций

В европейском футболе начинается международная пауза

Сборная Украины по футболу, которая потеряла очки с Ирландией (1:1) является аутсайдером в гостевом матче Лиги наций УЕФА против команды Шотландии.

Об этом сообщает pm.ua. Букмекеры рассматривают именно шотландцев фаворитами во встрече.

По мнению аналитиков, у шотландцев немного больше шансов на успех, чем у украинцев — коэффициенты 2,37 и 3,15 соответственно. Специалисты считают, что встреча, вероятнее всего, завершится со счетом 1:1 (коэффициент 6,60).

Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Шотландия — Украина (данные за 16 сентября)

Пари-Матч: (победа Шотландии 2,37 — ничья 3,15 — победа Украины 3,15)

Матч Лиги наций УЕФА Шотландия — Украина состоится в среду, 21 сентября в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк", начало встречи — в 21:45 по киевскому времени. Команды в очном противостоянии сразятся за первое место в Лиге B группы 1. В этом квартете также выступают сборные Ирландии и Армении.

Турнирное положение команд в Лиге B группы 1

Напомним, "Желто-синие" провели три игры в рамках текущего розыгрыша Лиги наций. Сначала подопечные Александра Петракова минимально обыграли Ирландию (0:1), затем украинцы разгромили Армению (3:0), после чего сыграли вничью с ирландцами (1:1). Победитель группы выйдет в Лигу А, а команда, занявшая 4-е место, опустится в Лигу С.