Шотландія – Україна: букмекери оцінили шанси команд у матчі Ліги націй

У європейському футболі розпочинається міжнародна пауза

Збірна України з футболу, яка втратила очки з Ірландією (1:1), є аутсайдером у гостьовому матчі Ліги націй УЄФА проти команди Шотландії.

Про це повідомляє pm.ua. Букмекери розглядають саме шотландців фаворитами у зустрічі.

На думку аналітиків, у шотландців трохи більше шансів на успіх, ніж в українців — коефіцієнти 2,37 та 3,15 відповідно. Фахівці вважають, що зустріч, найімовірніше, завершиться з рахунком 1:1 (коефіцієнт 6,60).

Прогноз букмекерів на матч Ліги націй Шотландія — Україна (дані за 16 вересня)

Парі-Матч: (перемога Шотландії 2,37 – нічия 3,15 – перемога України 3,15)

Матч Ліги націй УЄФА Шотландія — Україна відбудеться у середу, 21 вересня, у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк", початок зустрічі — о 21:45 за київським часом. Команди в очному протистоянні змагатимуться за перше місце у Лізі B групи 1. У цьому квартеті також виступають збірні Ірландії та Вірменії.

Турнірне становище команд у Лізі B групи 1

Нагадаємо, "Жовто-сині" провели три гри у рамках поточного розіграшу Ліги націй. Спочатку підопічні Олександра Петракова мінімально обіграли Ірландію (0:1), потім українці розгромили Вірменію (3:0), після чого зіграли внічию з ірландцями (1:1). Переможець групи вийде до Ліги А, а команда, яка посяде 4-е місце, опуститься до Ліги С.