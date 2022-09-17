Шотландія – Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Українці та шотландці визначать лідера у групі

У середу, 21 вересня, збірна України проведе свій другий матч із Шотландією у 2022 році, на цей у рамках Ліги націй УЄФА.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію гри. Крім того, у цій статті оперативно будуть доступні відео голів.

Матч Ліги B групи 1 Шотландія — Україна відбудеться у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк", початок зустрічі — о 21:45 за київським часом. Команди є лідерами квартету, а тому в очному протистоянні можуть вирішити долю першого місця, що дає право на підвищення до Ліги А.

Турнірне становище команд у групі B1 Ліги націй УЄФА.jpg

Матч Шотландія — Україна покажуть в Україні безкоштовно. До речі, українці є аутсайдерами у зустрічі.

Після гри в Глазго українці зіграють із Вірменією (24 вересня), а потім знову із Шотландією (27 вересня). Після міжнародних матчів повернеться клубний європейський футбол: Ліга чемпіонів, Ліга Європи та Ліга конференцій.

Нагадаємо, на початку літа збірна Шотландії та команда України провели матч у рамках півфіналу кваліфікації на ЧС-2022 з футболу. Українці здобули гостьову перемогу з рахунком 1:3. Проте у фіналі стикового раунду "Жовто-сині" програли Вельсу (1:0) і не вийшли на Мундіаль.

Збірна України у стартових турах Ліги націй провела три матчі. Спочатку "Жовто-сині" мінімально переграли Ірландію (0:1), потім українці знищили Вірменію (3:0), а після цього зіграли внічию з ірландцями (1:1).