Збірна України принижена у Лізі націй: відеоогляд матчу із Шотландією

Українці та шотландці зіграли у Глазго

У середу, 21 вересня, збірна України провела свій 4-й матч на груповій стадії Ліги націй УЄФА проти команди Шотландії.

Зустріч відбулася у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк" та завершилася з рахунком 3:0 на користь госпордарів. Ця перемога дозволила шотландцям випередити українців у турнірній таблиці.

Українці ударно стартували в першому таймі, створивши кілька моментів і притиснувши господарів до воріт, проте шотландці не лише вирівняли гру, а й почали чинити тиск на ворота Трубіна.

Ще в першому таймі збірна Шотландії перевершувала "Жовто-синіх", а в другій половині господарі виглядали ще краще! Адамс міг кілька разів відкривати рахунок, але українців щоразу рятувала майстерність воротаря та каркас воріт. Однак на 70-й хвилині Джон Макгінн вивів Шотландію вперед. Після цього господарі й не думали зменшувати обертів. Через 10 хвилин Ліндон Дайкс ударом головою після подачі з кутового забив другий гол у грі, а ще за 7 хвилин він оформив дубль.

Статистика матчу Шотландія - Україна

Турнірне становище команд у групі 1 дивізіону B Ліги націй

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний пізніше.

Повне відео матчу Шотландія — Україна:

Підопічні Олександра Петракова раніше провели три матчі у рамках Ліги націй. Спочатку "Жовто-сині" впоралися з Ірландією (0:1), потім українці розгромили команду Вірменії (3:0), а після чого не зуміли переграти ірландців (1:1). У наступному турі українці зіграють із Вірменією (24 вересня).

Нагадаємо, на початку червня збірні Шотландії та України зустрілися у півфіналі кваліфікації на ЧС-2022. "Жовто-сині" тоді здобули гостьову перемогу з рахунком 1:3. Однак у фіналі стикового раунду наша команда програла Вельсу (1:0) і не вийшла на Мундіаль, який відбудеться у листопаді/грудні в Катарі.