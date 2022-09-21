Сборная Украины унижена в Лиге наций: видеообзор матча с Шотландией

Украинцы и шотландцы сыграли в Глазго

В среду, 21 сентября, сборная Украины провела свой 4-й матч на групповой стадии Лиги наций УЕФА против команды Шотландии.

Встреча состоялась в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Эта победа позволила шотландцам обойти украинцев в турнирной таблице.

Украинцы ударно стартовали в первом тайме, создав несколько моментов и прижав хозяев к воротам, однако шотландцы не только выровняли игру, но и стали оказывать давление на ворота Трубина.

Еще в первом тайме сборная Шотландии наголову превосходила "Желто-синих", а во второй половине хозяева выглядели еще лучше! Адамс мог несколько раз открывать счет, но украинцев раз за разом спасало мастерство вратаря и каркас ворот. Однако на 70-й минуте Джон Макгинн вывел Шотландию вперед. После этого хозяева и не думали сбавлять обороты. Через 10 минут Линдон Дайкс ударом головой после подачи с углового забил второй гол в игре, а еще через 7 минут он оформил дубль.

Статистика матча Шотландия - Украина

Турнирное положение команд в группе 1 дивизиона B Лиги наций

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Полное видео матча Шотландия — Украина:

Подопечные Александра Петракова ранее провели три матча в рамках Лиги наций. Сначала "Желто-синие" справились с Ирландией (0:1), затем украинцы разгромили команду Армении (3:0), а после чего не сумели переиграть ирландцев (1:1). В следующем туре украинцы сыграют с Арменией (24 сентября).

Напомним, в начале июня сборные Шотландии и Украины встретились в полуфинале квалификации на ЧМ-2022. "Желто-синие" тогда добыли гостевую победу со счетом 1:3. Однако в финале стыкового раунда наша команда проиграла Уэльсу (1:0) и не вышла на Мундиаль, который сотсоится в ноябре/декабре в Катаре.