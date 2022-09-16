Стало відомо, де покажуть наступний матч збірної України після закриття "Футболів"

Після 2-го туру в єврокубках на нас чекають міжнародні ігри

Збірна України з футболу, з адміністратором якої нещодавно прогримів скандал, після тривалої перерви відновлює свої ігри у третьому сезоні Ліги націй УЄФА.

У прямому ефірі матч Ліги B групи 1 Шотландія — Україна покаже телеканал ICTV. Про це повідомляє "ТаТоТаке" на своєму YouTube-каналі.

Український коментатор Роберто Моралес наголосив, що ICTV отримав дозвіл перервати трансляцію телемарафону "Єдині новини" заради трансляції поєдинку національної команди. Раніше ігри збірної України планував транслювати канал "Рада". Журналіст Михайло Співаковський зазначив, що решту ігор Ліги націй буде показано на ОТТ-платформі Megogo (необхідна підписка, — ред.).

Гра Шотландія — Україна відбудеться у середу, 21 вересня, у Глазго на стадіоні "Хемпден Парк", початок зустрічі — о 21:45 за київським часом.

Раніше матчі збірної України показували телеканали "Футбол 1/2/3", які входили до медіагрупи "Україна". 11 липня український бізнесмен Рінат Ахметов, який володів медіагрупою, заявив, що його інвестиційна компанія SCM виходить із цього бізнесу після набрання чинності так званого "закону про олігархів".

Нагадаємо, збірна України провела три гри у рамках поточного розіграшу Ліги націй УЄФА. У 1-му турі "Жовто-сині" переграли Ірландію (0:1), потім українці обіграли Вірменію (3:0), а потім наші футболісти зіграли внічию з ірландцями.