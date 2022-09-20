"Покарати та усунути": у росії накинулися на тренера збірної України

Росіяни звинувачують тренера у порушенні кодексу поведінки УЄФА

Росіянам не дають спокою слова головного тренера збірної України з футболу Олександра Петракова, який закликав виключити росіян зі всіх міжнародних змагань, а також заявив про свою готовність зі зброєю захищати рідну землю.

Депутат держдуми рф Дмитро Свищев підтримав вимогу Російського футбольного союзу (РФС) до УЄФА та ФІФА про усунення тренера збірної України, передає bookmaker-ratings.ru. Він хоче покарати українця за "розпалювання міжнаціональних конфліктів".

"Звернення до ФІФА та УЄФА – абсолютно правильне рішення, РФС все робить правильно. За розпалювання міжнаціональних конфліктів у спорті слідує покарання, інциденти вже були. Значить, потрібно це зробити й зараз.

Ніхто не має права закликати усувати спортсменів від змагань – це прерогатива суду. Тому Петракова точно слід усунути з посади тренера збірної України за такі висловлювання.

Нам буде складно відстояти справедливі вимоги РФС, але потрібно постаратися", — сказав Свищев.

Нагадаємо, вже в середу, 21 вересня, збірна України зіграє матч Ліги націй УЄФА проти Шотландії. Цю гру покажуть в Україні безкоштовно. До речі, букмекери не вірять в успіх "Жовто-синіх".