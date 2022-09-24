Сборная Украины уничтожила Армению в Лиге наций: видеообзор матча

"Желто-синие" разгромили команду Армении в Ереване

В субботу, 24 сентября сборная Украины провела гостевой матч Лиги наций УЕФА против команды Армении.

Встреча состоялась в Ереване на стадионе "Республиканский" и завершилась со счетом 0:5 в пользу украинцев, сообщает официальный сайт УЕФА. Таким образом, наша команда возглавила группу 1 в Лиге B.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков выставил на игру с Арменией экспериментальный состав, заменив сразу 11 игроков в старте по сравнению с матчем с Шотландией. Ставка тренера сработала на 22-й минуте. Украинцы разыграли классную командную атаку, наконечником которой выступил Александр Тымчик. Правый защитник "Динамо" легко забил свой первый гол за национальную команду после передачи Зубкова.

Во втором тайме голы за Украину забили Александр Зубков, Артем Довбик (дубль) и Даниил Игнатенко.

Статистика матча Армения - Украина

Этот результат позволил нашей команде выйти на промежуточное 1-е место в группе 1 Лиги B. В последнем туре украинцы сыграют в Польше с Шотландией (27 сентября). В этой игре решится судьба первого места в квартете и путевки в Лигу А.

Турнирное положение команд в группе 1 Лиги B

Видеообзор матча Армения — Украина:

Напомним, до этого сборная Украины провела четыре игры в рамках текущего розыгрыша Лиги наций УЕФА. Сначала главная команда страны минимально обыграла Ирландию (0:1), затем украинцы разгромили сборную Армении (3:0), а после чего потеряли очки с ирландцами (1:1). В четвертой игре подопечные Александра Петракова были разгромлены Шотландией (3:0).

Ранее сообщалось, что молодежная команда Украины уступила Словакии (3:2) в первом стыковом матче отбора на Евро-2023 (U-21).