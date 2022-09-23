Битва за Евро: украинская "молодежка" проиграла Словакии в первом стыковом матче (видео)

"Желто-синие" уступили в первом матче за путевку на Евро

Вслед за национальной командой важную игру провела и молодежная сборная Украины (U-21), которая в пятницу, 23 сентября, встречалась со Словакией в рамках отбора на Чемпионат Европы-2023.

Первый стыковой матч, которой проходил в Жилине на одноименном стадионе завершился со счетом 3:2 в пользу Словакии. Ответная игра пройдет во вторник, 27 сентября в Польше.

В первом тайме команды обменялись голами: за хозяев отличился Суслов, а за гостей — Богдан Вьюнник. Во втором тайме словаки забили дважды усилиями Стрелеца (дубль), за "Желто-синих" гол на счету Дмитрия Крыськива.

Полное видео матча:

Отметим, на групповой стадии отбора и Словакия, и Украина заняли вторые места. Победитель раунда плей-офф сыграет на Евро-2023 U-21.

Справка: Чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд 2023 станет 24-м розыгрышем ЧЕ по футболу среди игроков до 21 года. В турнире смогут принять участие футболисты, родившиеся не ранее 1 января 2000 года. Соревнования пройдут в Румынии и Грузии.

Напомним, уже в субботу, 24 сентября, сборная Украины проведет ключевой поединок Лиги наций против Армении. Этот поединок покажут в Украине бесплатно. К слову, наша команда является безоговорочным фаворитом во встрече.