Битва за Євро: українська "молодіжка" програла Словаччині у першому стиковому матчі (відео)

"Жовто-сині" поступилися у першому матчі за путівку на Євро

Після національної команди важливу гру провела і молодіжна збірна України (U-21), яка у п’ятницю, 23 вересня, зустрічалася зі Словаччиною в рамках відбору на Чемпіонат Європи-2023.

Перший стиковий матч, який проходив у Жиліні на однойменному стадіоні, завершився з рахунком 3:2 на користь Словаччини. Гра-відповідь пройде у вівторок, 27 вересня в Польщі.

У першому таймі команди обмінялися голами: за господарів відзначився Суслов, а за гостей Богдан В’юнник. У другому таймі словаки забили двічі зусиллями Стрілеця (дубль), за "Жовто-синіх" гол на рахунку Дмитра Криськіва.

Повне відео матчу:

Зазначимо, на груповій стадії відбору і Словаччина, і Україна посіли другі місця. Переможець стикового раунду зіграє на Євро-2023 U-21.

Довідка : Чемпіонат Європи з футболу серед молодіжних команд 2023 року стане 24-м розіграшем ЧЄ з футболу серед гравців до 21 року. У турнірі зможуть взяти участь футболісти, які народилися не раніше 1 січня 2000 року. Змагання відбудуться у Румунії та Грузії.

Нагадаємо, вже у суботу, 24 вересня, збірна України проведе ключовий поєдинок Ліги націй проти Вірменії. Цей поєдинок покажуть в Україні безкоштовно. До речі, наша команда є беззаперечним фаворитом у зустрічі.