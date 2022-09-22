Вірменія – Україна: букмекери оцінили шанси команд у матчі Ліги націй

Фахівці на стороні "Жовто-синіх"

Після розгромної поразки від Шотландії у Лізі націй УЄФА збірна України зіграє з Вірменією. У цьому поєдинку "Жовто-сині" є беззаперечними фаворитами.

Про це повідомляє pm.ua. Букмекери вважають саме нашу команду фаворитом у протистоянні.

Прогноз букмекерів на матч Ліги націй Вірменія — Україна (дані за 22 вересня)

Парі-Матч: (перемога Вірменії 8,00 – нічия 4,10 – перемога України 1,50)

Матч Ліги націй УЄФА Вірменія — Україна відбудеться у суботу, 24 вересня, у Єревані на стадіоні "Республіканський", початок поєдинку — о 16:00 за київським часом. Додамо, після 4-х турів вірмени зуміли здобути 3 очки, в українців — 7. У Лігу А за підсумками шести турів перейде найкраща команда квартету. Останній матч групової стадії "Жовто-сині" проведуть 27 вересня проти шотландців.

Турнірне становище команд

Підопічні Олександра Петракова провели чотири матчі у рамках Ліги націй. Спочатку "Жовто-сині" впоралися з Ірландією (0:1), потім українці розгромили команду Вірменії (3:0), а після чого не зуміли переграти ірландців (1:1). У крайній грі наша команда була розбита шотландцями з рахунком 3:0.