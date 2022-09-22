Армения - Украина: букмекеры оценили шансы команд в матче Лиги наций

Специалисты на стороне "Желто-синих"

После разгромного поражения от Шотландии в Лиге наций УЕФА сборная Украины сыграет с Арменией. В этом поединке "Желто-синие" являются безоговорочными фаворитами.

Об этом сообщает pm.ua. Букмекеры считают именно нашу команду фаворитом в противостоянии.

Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Армения — Украина (данные за 22 сентября)

Пари-Матч: (победа Армении 8,00 — ничья 4,10 — победа Украины 1,50)

Матч Лиги наций УЕФА Армения — Украина состоится в субботу, 24 сентября, в Ереване на стадионе "Республиканский", начало поединка — в 16:00 по киевскому времени. Добавим, после 4-х туров армяне сумели добыть 3 очка, у украинцев — 7. В Лигу А по итогам шести туров перейдет лучшая команда квартета. Последний матч групповой стадии "Желто-синие" проведут 27 сентября против шотландцев.

Турнирное положение команд

Подопечные Александра Петракова провели четыре матча в рамках Лиги наций. Сначала "Желто-синие" справились с Ирландией (0:1), затем украинцы разгромили команду Армении (3:0), а после чего не сумели переиграть ирландцев (1:1). В крайней игре наша команда была разбита шотландцами со счетом 3:0.