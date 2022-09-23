Армения - Украина: онлайн-трансляция матча

Украинцы попытаются взять три очка

В субботу, 24 сентября, сборная Украины после позорного поражения от Шотландии (3:0) проведет матч Лиги наций УЕФА против Армении

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры. Кроме того, в этой статье будут доступны видео голов, а также лучших моментов игры.

Матч Лиги B в группе 1 Армения — Украина пройдет в Ереване на стадионе "Республиканский", начало встречи — в 16:00 по киевскому времени. Обе команды решают турнирные задачи. Украинцам необходимо побеждать, чтобы претендовать на первое место, которое дает право на повышение в классе. Армяне, в свою очередь, пытаются сохранить прописку в дивизионе, для этого им необходимо брать очки в последних 2 турах.

Турнирное положение команд

Напомним, сборная Украины провела четыре игры в рамках текущего розыгрыша Лиги наций. Сначала "Желто-синие" минимально обыграли Ирландию (0:1), затем украинцы разгромили Армению (3:0), а после чего сыграли вничью с ирландцами (1:1). В последнем матче подопечные Александра Петракова крупно проиграли Шотландии со счетом 3:0. 27 сентября украинцы сыграют решающий матч в квартете с шотландцами.