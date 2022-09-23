Вірменія – Україна: онлайн-трансляція матчу

Українці спробують взяти три очки

У суботу, 24 вересня, збірна України після ганебної поразки від Шотландії (3:0) проведе матч Ліги націй УЄФА проти Вірменії

"Телеграф" проведе текстову трансляцію гри. Крім того, у цій статті будуть доступні відео голів, а також найкращі моменти гри.

Матч Ліги B у групі 1 Вірменія — Україна пройде в Єревані на стадіоні "Республіканський", початок зустрічі — о 16:00 за київським часом. Обидві команди вирішують турнірні завдання. Українцям необхідно перемагати, аби претендувати на перше місце, яке дає право на підвищення у класі. Вірмени, у свою чергу, намагаються зберегти прописку у дивізіоні, для цього їм необхідно брати очки в останніх 2 турах.

Турнірне становище команд

Нагадаємо, збірна України провела чотири гри у рамках поточного розіграшу Ліги націй. Спочатку "Жовто-сині" мінімально обіграли Ірландію (0:1), потім українці розгромили Вірменію (3:0), а після цього зіграли внічию з ірландцями (1:1). В останньому матчі підопічні Олександра Петракова програли Шотландії з рахунком 3:0. 27 вересня українці зіграють вирішальний матч у квартеті із шотландцями.