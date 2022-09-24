Збірна України знищила Вірменію у Лізі націй: відеоогляд матчу

"Жовто-сині" розгромили команду Вірменії у Єревані

У суботу, 24 вересня, збірна України провела гостьовий матч Ліги націй УЄФА проти команди Вірменії.

Зустріч відбулася у Єревані на стадіоні "Республіканський" і завершилася з рахунком 0:5 на користь українців, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Таким чином наша команда очолила групу 1 у Лізі B.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков виставив на гру з Вірменією експериментальний склад, замінивши одразу 11 гравців у старті порівняно з матчем із Шотландією. Ставка тренера спрацювала на 22-й хвилині. Українці розіграли класну командну атаку, наконечником якої виступив Олександр Тимчик. Правий захисник "Динамо" легко забив свій перший гол за національну команду після передачі Зубкова.

У другому таймі голи за Україну забили Олександр Зубков, Артем Довбик (дубль)та Данило Ігнатенко.

Статистика матчу Вірменія – Україна

Цей результат дозволив нашій команді вийти на проміжне 1-е місце у групі 1 Ліги B. В останньому турі українці зіграють у Польщі із Шотландією (27 вересня). У цій грі вирішиться доля першого місця у квартеті та путівки до Ліги А.

Турнірне становище команд у групі 1 Ліги B

Відеоогляд матчу Вірменія — Україна:

Нагадаємо, до цього збірна України провела чотири гри у рамках поточного розіграшу Ліги націй УЄФА. Спочатку головна команда країни мінімально обіграла Ірландію (0:1), потім українці розгромили збірну Вірменії (3:0), а потім втратили очки з ірландцями (1:1). У четвертій грі підопічні Олександра Петракова були розгромлені Шотландією (3:0).

Раніше повідомлялося, що молодіжна команда України поступилася Словаччині (3:2) у першому стиковому матчі відбору на Євро-2023 (U-21).