Вірменія — Україна: де і коли дивитись матч Ліги націй

"Жовто-сині" вдруге зіграють проти Вірменії у Лізі націй

Збірна України з футболу після принизливої поразки у матчі із Шотландією (3:0) проведе гостьовий поєдинок Ліги націй УЄФА з Вірменією.

У прямому ефірі в Україні зустріч покажуть телеканали ICTV, "Інтер", "1+1" та "Суспільне", які заради матчу національної команди перервуть телемарафон "Єдині новини". Крім того, гру можна буде переглянути на YouTube-каналі Української асоціації футболу (УАФ).

Матч Вірменія — Україна відбудеться у суботу, 24 вересня, у Єревані на стадіоні "Республіканський", початок — о 16:00 за київським часом. "Жовто-синім" для продовження боротьби за перше місце потрібно перемагати. Перше місце у квартеті дає право на підвищення до Ліги А. Вірмени борються за збереження прописки в Лізі B.

Турнірне становище команд

Нагадаємо, підопічні Олександра Петракова провели чотири гри у рамках поточного розіграшу Ліги націй. Спочатку "Жовто-сині" переграли Ірландію (0:1), потім українці знищили команду Вірменії (3:0), а після цього зіграли внічию з ірландцями (1:1). В останньому поєдинку наша команда була бита Шотландією з рахунком 3:0.