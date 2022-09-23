Армения - Украина: где и когда смотреть матч Лиги наций

"Желто-синие" во второй раз сыграют против Армении в Лиге наций

Сборная Украины по футболу после унизительного поражения в матче с Шотландией (3:0) проведет гостевой поединок Лиги наций УЕФА с Арменией.

В прямом эфире в Украине встречу покажут телеканалы ICTV, "Интер", "1+1" и "Суспільне", которые ради матча национальной команды прервут телемарафон "Єдині новини". Кроме того, игру можно будет посмотреть на YouTube-канале Украинской ассоциации футбола (УАФ).

Матч Армения — Украина состоится в субботу, 24 сентября, в Ереване на стадионе "Республиканский", начало — в 16:00 по киевскому времени. "Желто-синим" для продолжения борьбы за первое место необходимо побеждать. Первое место в квартете дает право на повышение в Лигу А. Армяне борются за сохранение прописки в Лиге B.

Турнирное положение команд

Напомним, подопечные Александра Петракова провели четыре игры в рамках текущего розыгрыша Лиги наций. Сначала "Желто-синие" переиграли Ирландию (0:1), затем украинцы уничтожили команду Армении (3:0), а после чего сыграли вничью с ирландцами (1:1). В последнем поединке наша команда была бита Шотландией со счетом 3:0.