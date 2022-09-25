Украина - Шотландия: прямая-трансляция матча Лиги наций

Украина и Шотландия сражаются за путевку в высший дивизион

Во вторник, 25 сентября, сборная Украины после феноменальной победы над Арменией (0:5) проведет ключевой матч в Лиге наций УЕФА против Шотландии.

"Телеграф" проведет онлайн этой встречи, которая состоится в Кракове (Польша) на одноименном стадионе, начало — в 21:45 по киевскому времени.

И украинцы, и шотландцы претендуют на первое место в квартете 1 Лиги B, однако "Желто-синим" необходима победа, а вот гостей устроит и ничья. Победитель группы в 4-м сезоне Лиги наций сыграет в дивизионе А.

Матч Украина — Шотландия покажут бесплатно сразу на нескольких платформах. К слову, украинцы являются фаворитами во встрече, по мнению букмекеров.

Турнирное положение в группе 1 Лиги B

Напомним, в 3-м розыгрыше Лиге наций УЕФА сборная Украины ранее провела пять игр. Наша команда не без проблем обыграла Ирландию (0:1), крупно переиграла сборную Армении (3:0), поделила очки с ирландцами (1:1), разгромно уступила Шотландии (3:0) и деклассировала команду Армении (0:5).

Ранее сообщалось, что сборная Украины (U-21) уступила Словакии (3:2) в первом стыковом матче квалификации на Евро-2023.