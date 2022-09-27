Збірна України не зуміла обіграти Шотландію у вирішальній грі: відеоогляд матчу Ліги націй

"Жовто-сині" не зуміли випередити Шотландію у турнірній таблиці

У вівторок, 27 вересня, збірна України провела ключовий матч 3-го розіграшу Ліги націй УЄФА проти команди Шотландії.

Зустріч, що відбулася у Кракові на однойменному стадіоні, завершилась із рахунком 0:0. Таким чином, українці посіли 2-е місце у групі 1 Ліги B, а шотландці з 1-го місця виходять до Ліги А.

У першому таймі після нервового початку українці зобов’язані були відкривати рахунок. Вбивчий момент не реалізував вінгер Андрій Ярмоленко, який примудрився не поцілити по порожніх воротах після прострілу Мудрика. До слова, Ярмоленко провів свій 112-й матч за національну команду, що вивело його на перше місце в історії "Жовто-синіх" (у зрадника України Анатолія Тимощука — 144 матчі, але УАФ виключила його з офіційного реєстру гравців збірної).

У другому таймі шотландці сіли в оборону, а українці влаштували чимало позиційних атак, які не принесли результат.

Турнірне становище команд у групі 1 Ліги B

Україна - Шотландія - статистика матчу

Повне відео матчу Україна — Шотландія:

Відеоогляд матчу Україна — Шотландія буде доступний тут пізніше.

Нагадаємо, на груповому етапі Ліги націй УЄФА збірна України зіграла усі 6 матчів. До цього українці мінімально обіграли Ірландію (0:1), переграли збірну Вірменії (3:0), поділили очки з ірландцями (1:1), розгромно програли Шотландії (3:0) і знищили команду Вірменії (0:5).

Раніше повідомлялося, що молодіжна збірна України переграла Словаччину (3:0) і за сумою двох матчів пробилася на Євро-2023.