Зрадник України Тимощук зіграє у росії в "матчі легенд"

Анатолій продовжує працювати у "Зеніті"

Колишній гравець збірної України з футболу, а нині тренер Анатолій Тимощук, який нещодавно відсвяткував чемпіонство із "Зенітом", зіграє у "Матчі легенд" у рф.

Про це повідомляє офіційний сайт російського футбольного союзу (РФС).

За інформацією джерела, українець вийде у складі "Зеніту" у "Матчі легенд" проти московського "Спартака".

За "Зеніт" зіграють: Олександр Кержаков, Володимир Бистров, Олексій Ігонін, Валерій Цвєтков, Анатолій Тимощук, Олег Власов, Олександр Співак, Олександр Куртіян, Роман Широков, Олександр Анюков, Денис Угаров, Андрій Кобелєв, Дмитро Радченко, Євген Тарасов та Юрій Окрошидзе.

За Спартак гратимуть: Олександр Філімонов, Андрій Тихонов, Єгор Титов, Дмитро Аленичев, Дмитро Хлєстов, Едуард Мор, Олександр Ширко, Валерій Шмаров, Євген Бушманов, Андрій Коновалов, Володимир Джубанов, Олександр Самедов, Костянтин Головський, Максим Бузнікін, Дмитро Комбаров.

Раніше повідомлялося, що Анатолій потрапив в аварію дорогою на роботу. До речі, колишній партнер Тимощука з національної команди Сергій Ребров вважає, що Анатолій не повернеться до України.