Ребров закликав очистити Україну від таких людей, як Тимощук

Іменитий футболіст має чітку позицію щодо війни з рф.

Відомий український футболіст, тренер "Аль-Айну" з ОАЕ Сергій Ребров висловився про колишнього гравця збірної України Анатолія Тимощука, який продовжує працювати в росії у ФК "Зеніт", попри повномасштабне вторгнення рф в Україну.

Відповідне інтерв’ю Реброва доступне на сайті zbirna.com.

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Ребров вважає, що таким людям, як Тимощук, не місце в Україні. Екстренер "Динамо" зазначив, що не можна сидіти на двох стільцях під час війни та два тижні відмовчуватися, доки від рук окупантів гинуть співвітчизники. Додамо, що сам Ребров заявив, що повернеться до України, як тільки допрацює контракт із клубом (по завершенні сезону в ОАЕ).

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"На жаль, існує категорія людей, котрі розуміють, що в Україну вони вже не повернуться, а в Європі вони нікому не потрібні. Можливо, хтось із них має якусь позицію, але вони її не озвучують і сидять мовчки. Це стосується не лише спортсменів, а й людей шоубізнесу, які народилися в Україні. Я впевнений, що Толя десь усередині переживає, але йому, напевно, треба годувати свою сім'ю — і це для нього важливіше за громадянську позицію. Це його життя. Ось тільки під час війни не можна посісти нейтральну позицію. Посиджу, мовляв, пару тижнів, зачекаю, на чиєму боці буде перевага, і потім висловлю свою думку. Ні. Такого не буде, і я сподіваюся, що наша країна очиститься від таких людей", — заявив Ребров.

Раніше в мережі з’явилися документи, що нібито пов’язують Тимощука з російськими спецслужбами. Український тренер "Зеніту" поки що не коментував це.