Україна — Шотландія: пряма трансляція матчу Ліги націй

Україна та Шотландія борються за путівку до вищого дивізіону

У вівторок, 25 вересня, збірна України після феноменальної перемоги над Вірменією (0:5) проведе ключовий матч у Лізі націй УЄФА проти Шотландії.

"Телеграф" проведе онлайн цієї зустрічі, яка відбудеться у Кракові (Польща) на однойменному стадіоні, початок о 21:45 за київським часом.

І українці, і шотландці претендують на перше місце в квартеті 1 Ліги B, проте "Жовто-синім" потрібна перемога, а ось гостей влаштує і нічия. Переможець групи у 4-му сезоні Ліги націй зіграє у дивізіоні А.

Матч Україна – Шотландія покажуть безкоштовно одразу на кількох платформах. До речі, українці є фаворитами у зустрічі, на думку букмекерів.

Турнірне становище у групі 1 Ліги B

Нагадаємо, у 3-му розіграші Ліги націй УЄФА збірна України раніше провела п’ять ігор. Наша команда не без проблем обіграла Ірландію (0:1), переграла збірну Вірменії (3:0), поділила очки з ірландцями (1:1), розгромно поступилася Шотландії (3:0) і декласувала команду Вірменії (0:5)..

Раніше повідомлялося, що збірна України (U-21) поступилася Словаччині (3:2) у першому стиковому матчі кваліфікації на Євро-2023.