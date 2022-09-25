Україна — Шотландія: де і коли дивитись вирішальний матч Ліги націй

Гра можна буде подивитися безкоштовно

Збірна України після успіху в Єревані проведе свій заключний матч у поточному розіграші Ліги націй УЄФА проти принципового суперника — команди Шотландії. У прямому ефірі в Україні цю гру покажуть одразу на кількох телеканалах.

На сайті "Телеграф" також буде доступна відеотрансляція матчу від УАФ (Українська асоціація футболу). Поєдинок відбудеться у вівторок, 27 вересня, у польському Кракові на однойменному стадіоні, початок зустрічі – о 21:45 за київським часом.

У прямому ефірі в Україні гру проти Шотландії покажуть телеканали ICTV, "Інтер", "1+1" та "Суспільне". Задля цього буде перервано телемарафон "Єдині новини". Крім того, гра буде показана на YouTube-каналі УАФ. Додамо, нашій команді у боротьбі за перше місце потрібна лише перемога, а шотландців влаштує нічия. Переможець квартету вийде до Ліги А – найвищого дивізіону Ліги націй. Букмекери вважають, що "Жовто-сині" — фаворити в поєдинку з шотландцями.

Турнірне становище у групі 1 Ліги B

Нагадаємо, у Лізі націй наша команда провела 5 матчів. Збірна України мінімально обіграла Ірландію (0:1), розгромила збірну Вірменії (3:0), зіграла внічию з ірландцями (1:1), програла Шотландії (3:0) і знищила команду Вірменії (0:5).

Раніше повідомлялося, що молодіжна збірна України поступилася Словаччині (3:2) у 1-му стиковому матчі відбору на ЧЄ-2023.