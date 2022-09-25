Украина - Шотландия: где и когда смотреть решающий матч Лиги наций

Игру можно будет посмотреть бесплатно

Сборная Украины после успеха в Ереване проведет свой заключительный матч в текущем розыгрыше Лиге наций УЕФА против принципиального соперника — команды Шотландии. В прямом эфире в Украине эту игру покажут сразу на нескольких телеканалах.

На сайте "Телеграф" также будет доступна видеотрансляция матча от УАФ (Украиская ассоциация футбола). Игра состоится во вторник, 27 сентября, в польском Кракове на одноименном стадионе, начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

УКРАИНА — ШОТЛАНДИЯ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

В прямом эфире в Украине игру против Шотландии покажут телеканалы ICTV, "Интер", "1+1" и "Суспільне". Ради этого будет прерван телемарафон "Єдині новини". Кроме того, игра будет показана на YouTube-канале УАФ. Добавим, нашей команде в борьбе за первое место необходима только победа, а шотландцев устроит ничья. Победитель квартета выйдет в Лигу А — высший дивизион Лиги наций. К слову, букмекеры считают, что "Желто-синие" — фавориты в поединке с шотландцами.

Турнирное положение в группе 1 Лиги B

Напомним, в Лиге наций наша команда провела 5 матчей. Сборная Украины минимально обыграла Ирландию (0:1), разгромила сборную Армении (3:0), сыграла вничью с ирландцами (1:1), крупно проиграла Шотландии (3:0) и уничтожила команду Армении (0:5).

Ранее сообщалось, что молодежная сборная Украины уступила Словакии (3:2) в 1-м стыковом матче отбора на ЧЕ-2023.