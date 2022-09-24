Украина - Шотландия: букмекеры удивили прогнозом на решающий матч Лиги наций

Аналитики, похоже, не смотрели предыдущий матч команд

Сборная Украины после разгромного поражения от Шотландии (3:0) вновь встретится с этой командой в важнейшем матче Лиги наций УЕФА. Букмекеры считают "Желто-синих" фаворитами во встрече.

Об этом сообщает pm.ua. Специалисты, несмотря на провал нашей команды в Глазго, считают именно украинцев фаворитами в игре группы 1 Лиги B.

По мнению букмекеров, шансы подопечных Александра Петракова немного предпочтительнее — коэффициент 2,45 на успех хозяев против 2,90 на триумф гостей. Ничья оценивается коэффициентом 3,55. Специалисты считают, что самым вероятным исходом встречи станет ничья 1:1 (коэффициент — 6,50).

Прогноз букмекеров на матч Лиги наций Украина — Шотландия (данные за 24 сентября)

Пари-Матч: (победа Украины 2,45 — ничья 3,55 — победа Шотландии 2,90)

На кону поединка, который состоится 27 сентября, фактически будет стоять путевка в Лигу А, ведь будет разыгрываться судьба первого места в квартете.

Напомним, в начале июня сборные Шотландии и Украины встретились в рамках полуфинального раунда плей-офф отбора на чемпионат мира. Украинцы в гостях одолели шотландцев (1:3). В финале стыкового раунда "Желто-синие" уступили Уэльсу (1:0).

В своем последнем матче сборная Украины разгромила Армению со счетом 0:5.