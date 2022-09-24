Україна - Шотландія: букмекери здивували прогнозом на вирішальний матч Ліги націй

Аналітики, схоже, не дивилися попередній матч команд

Збірна України після розгромної поразки від Шотландії (3:0) знову зустрінеться із цією командою у важливому матчі Ліги націй УЄФА. Букмекери вважають "Жовто-синіх" фаворитами у зустрічі.

Про це повідомляє pm.ua. Фахівці, попри провал нашої команди у Глазго, вважають саме українців фаворитами у грі групи 1 Ліги B.

На думку букмекерів, шанси підопічних Олександра Петракова трохи кращі — коефіцієнт 2,45 на успіх господарів проти 2,90 на тріумф гостей. Нічия оцінюється коефіцієнтом 3,55. Фахівці вважають, що найімовірнішим результатом зустрічі стане нічия 1:1 (коефіцієнт – 6,50).

Прогноз букмекерів на матч Ліги націй Україна — Шотландія (дані за 24 вересня)

Парі-Матч: (перемога України 2,45 — нічия 3,55 — перемога Шотландії 2,90)

На кону поєдинку, який пройде 27 вересня, фактично стоятиме путівка у Лігу А, адже розігруватиметься доля першого місця у квартеті.

Нагадаємо, на початку червня збірні Шотландії й України зустрілися у рамках півфінального раунду плей-офф відбору на чемпіонат світу. Українці в гостях здолали шотландців (1:3). У фіналі стикового раунду "Жовто-сині" поступилися Вельсу (1:0).

У своєму останньому матчі збірна України розгромила Вірменію з рахунком 0:5.