Ми на Євро! Українська "молодіжка" взяла реванш у Словаччини (відео)

Українці втретє кваліфікувалися на ЧЄ з футболу серед молодіжних збірних

Молодіжна збірна України після гостьової поразки від Словаччини (3:2) в 1-му стиковому матчі відбору на Чемпіонат Європи-2023 U-21 провела гру-відповідь.

Зустріч відбулася у польському місті Бельсько-Бяла на стадіоні "Сталь" та завершилася розгромною перемогою нашої команди з рахунком 3:0, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Таким чином, за сумою двох матчів (3:5) "Жовто-сині" пробилися в основний раунд Євро-2023 U-21.

Усі три голи у складі підопічних Руслана Ротаня оформив форвард "Шахтаря" Данило Сікан, який забивав на 48-й, 54-й та 66-й хвилинах зустрічі. Ця перемога вивела збірну України U-21 на Євро!

Статистика матчу Україна — Словаччина

Повне відео матчу Україна — Словаччина:

Довідка: наступний Чемпіонат Європи з футболу серед молодіжних команд пройде з 9 червня по 2 липня 2023 року одразу у двох країнах – у Румунії та Грузії.

Нагадаємо, у вівторок національна збірна України проведе важливу гру Ліги націй проти Шотландії. У разі успіху наша команда вийде до елітного дивізіону А. Цей матч покажуть в Україні безкоштовно. До речі, підопічні Олександра Петракова є фаворитами поєдинку.