Мы на Евро! Украинская "молодежка" взяла реванш у Словакии (видео)

Украинцы в третий раз квалифицировались на ЧЕ по футболу среди молодежных сборных

Молодежная сборная Украины после гостевого поражения от Словакии (3:2) в 1-м стыковом матче отбора на Чемпионат Европы-2023 U-21 провела ответную игру.

Встреча состоялась в польском городе Бельско-Бяла на стадионе "Сталь" и завершилась разгромной победой нашей команды со счетом 3:0, сообщает официальный сайт УЕФА. Таким образом, по сумме 2 матчей (3:5) "Желто-синие" пробились в основной раунд Евро-2023 U-21.

Все три гола в составе подопечных Руслана Ротаня оформил форвард "Шахтера" Даниил Сикан, забивавший на 48-й, 54-й и 66-й минутах встречи. Эта победа вывела сборную Украины U-21 на Евро!

Статистика матча Украина - Словакия

Полное видео матча Украина — Словакия:

Справка: следующий Чемпионат Европы по футболу среди молодежных команд пройдет с 9 июня по 2 июля 2023 года сразу в двух странах — в Румынии и Грузии.

Напомним, во вторник национальная сборная Украины проведет важнейшую игру Лиги наций против Шотландии. В случае успеха наша команда выйдет в элитный дивизион А. Этот матч покажут в Украине бесплатно. К слову, подопечные Александра Петракова являются фаворитами поединка.