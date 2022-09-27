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Нокаутировать Шотландию поможет Усик! Чемпион пришел на тренировку сборной Украины

Автор
Любомир Луканюк
Дата публикации
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Автор
Александр Усик на тренировке сборной Украины Новость обновлена 27 сентября 2022, 11:47
Александр Усик на тренировке сборной Украины

Легендарный боксер поддержал наших футболистов перед ключевой игрой

Сегодня сборная Украины сыграет решающий матч в Лиге наций! За путевку в высший дивизион турнира подопечные Александра Петракова встретятся с Шотландией. Смотрите прямую трансляцию поединка Украина — Шотландия на нашем сайте.

Игра состоится в Кракове и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Турнирные расклады таковы: Шотландия — 12 очков, Украина — 10. То есть, нас устраивает только победа. А как ее добыть если пару дней назад шотландцы разгромили Украину (3:0)? Нужны нестандартные решения. И главный тренер команды Александр Петраков нашел крутого мотиватора. Пригласил на тренировку чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика.

Усик на тренировке сборной Украины

Сам Александр признался, что сбылась его мечта — он побывал в раздевалке национальной команды.

Учил ли боксер футболистов, как бить в челюсть соперника, история умалчивает. Явно одно, команда немного разгрузилась психологически и зарядилась эмоционально перед матчем года. Ну и не обошлось без селфи.

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Кстати, матч Украина — Шотландия покажут бесплатно сразу на нескольких платформах.

Напомним, в этом розыгрыше Лиге наций сборная Украины ранее провела пять игр. Наша команда не без проблем обыграла Ирландию (1:0), крупно переиграла сборную Армении (3:0), поделила очки с ирландцами (1:1), разгромно уступила Шотландии (0:3) и деклассировала команду Армении (5:0).

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Тренировка #Боксер #Александр Усик