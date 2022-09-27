Нокаутувати Шотландію допоможе Усик! Чемпіон прийшов на тренування збірної України

Легендарний боксер підтримав наших футболістів перед ключовою грою

Сьогодні збірна України зіграє вирішальний матч у Лізі націй! За путівку до вищого дивізіону турніру підопічні Олександра Петракова зустрінуться із Шотландією. Дивіться пряму трансляцію матчу Україна — Шотландія на нашому сайті.

Гра відбудеться у Кракові та розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Турнірні розклади такі: Шотландія – 12 очок, Україна – 10. Тобто нас влаштовує лише перемога. А як її здобути, якщо пару днів тому шотландці розгромили Україну (3:0)? Потрібні нестандартні рішення. І головний тренер команди Олександр Петраков знайшов крутого мотиватора. Запросив на тренування чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика.

Усик на тренуванні збірної України

Сам Олександр зізнався, що здійснилася його мрія — він побував у роздягальні національної команди.

Чи вчив боксер футболістів, як бити у щелепу суперника, історія замовчує. Очевидно, команда трохи розвантажилася психологічно і зарядилася емоційно перед матчем року. Та й не обійшлося без селфі.

Данило Ігнатенко сфотографувався з чемпіоном

До речі, матч Україна – Шотландія покажуть безкоштовно одразу на кількох платформах.

Нагадаємо, у цьому розіграші Ліги націй збірна України раніше провела п’ять ігор. Наша команда не без проблем обіграла Ірландію (1:0), переграла збірну Вірменії (3:0), поділила очки з ірландцями (1:1), розгромно поступилася Шотландії (0:3) і декласувала команду Вірменії (5:0).