Игрок сборной Украины попал в десятку самых дорогих футболистов мира

Трансферная стоимость Александра Зинченко — 32 млн евро

Футболист национальной сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александр Зинченко с началом нового сезона заметно подорожал. Игрок прибавил в цене после ухода из "Манчестер Сити".

Авторитетный портал Transfermarkt, который специализируется на трансферной стоимости футболистов, добавил к ценнику украинца еще 7 млн евро. Теперь цена Зинченко 32 млн евро — и он попал в десятку самых дорогих футболистов мира, которые играют на позиции левого защитника.

Самые дорогие левые защитники мира (версия Transfermarkt):

Альфонсо Дэвис ("Бавария") – 70 млн евро Эндрю Робертсон ("Ливерпуль") – 65 млн евро Тео Эрнандес ("Милан") – 55 млн евро Марк Кукурелья ("Челси") – 55 млн евро Нуну Мендеш ("ПСЖ") – 50 млн евро Ферлан Менди ("Реал") – 40 млн евро Бен Чилвелл ("Челси") – 38 млн евро Хосе Гая ("Валенсия") – 35 млн евро Киран Тирни ("Арсенал") – 32 млн евро Александр Зинченко ("Арсенал") – 32 млн евро

Напомним, Зинченко является воспитанником "Шахтера". Он успел поиграть за российскую "Уфу", и нидерландский ПСВ. С 2016 года защищал цвета "Ман Сити". За это время 4 раза выигрывал АПЛ и Кубок лиги, а также по разу Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Ранее мы писали, что в России началася переполох из-за плаката с изображением Зинченко.