В Кремле готовят футбольную аннексию украинских территорий

Международные спортивные санкции не останавливают россию, а наоборот провоцируют к более радикальным действиям. Недавно УЕФА запретил российской сборной участвовать в отборе на Евро-2024. Ответ не заставил себя ждать.

В пику Европе россия намерена включить крымские футбольные клубы в свой национальный чемпионат. Для этого уже создали рабочую группу. И собираются провести лицензирование команд, для последующего перевода в низшие лиги чемпионата россии, сообщает sport.ru.

Напомним, что позиция УЕФА неизменна с 2014 года. Исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам играть в соревнованиях, организованных российским футбольным союзом.

Последствия будут жесточайшими. Если сейчас россию отстранили от соревнований "до дальнейшего уведомления", то в случае футбольной аннексии Крыма — россию вышвырнут из европейского футбола навсегда.

Ранее россияне обвинили тренера сборной Украины в нарушении кодекса УЕФА. И требовали наказание для Александра Петракова.