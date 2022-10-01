У Білорусі затримали тренера "Львова". Йому загрожує в’язниця

Василя Хомутовського звинувачують у протестах проти Лукашенка

Силовики у Мінську затримали колишнього голкіпера збірної Білорусі, а нині помічника головного тренера "Львова" Василя Хомутовського. Він приїхав зробити операцію. Сьогодні у п’ятому турі чемпіонату України "Львів" програв "Дніпру-1".

Хомутовський зізнався, що 2020-го під час акцій протесту виходив на проїжджу частину. У сучасній Білорусі цього достатньо для відкриття кримінальної справи. Колишньому футболісту може загрожувати штраф, чи арешт, чи обмеження волі на строк до трьох років, чи позбавлення волі на той самий термін, повідомляє "Трибуна Білорусь".

Про обставини затримання у Мінську свого помічника Василя Хомутовського повідомив білоруський тренер "Львова" Олег Дулуб.

"Він поїхав на операцію на коліні, бо отримав травму на тренуванні. Він сам вирішив, що робитиме операцію в Білорусі. Він не передчував, що візит додому може для нього погано закінчитися", — цитує Дулуба "Наша Ніва".

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