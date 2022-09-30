Чемпіонат України з футболу, 5 тур: розклад, результати, трансляції

У центральному матчі туру "Металіст" зіграє із "Шахтарем"

Після паузи, спричиненої матчами Ліги націй, відновиться чемпіонат України з футболу. Поєдинки 5-го туру УПЛ відбудуться з 30 вересня до 2 жовтня.

До вашої уваги, розклад, трансляції, результати та огляди всіх матчів.

П’ятниця, 30 вересня

13:00. "Верес" — "Рух"

ТБ: Сетанта

17:00. "Металіст 1925" — "Колос"

ТБ: Сетанта

Субота, 1 жовтня

13:00. "Інгулець" — "Ворскла"

ТБ: Сетанта

15:00. "Львів" — "Дніпро-1"

ТБ: ОТТ Сетанта

17:00. "Металіст" — "Шахтар"

ТБ: ОТТ Сетанта

Неділя, 2 жовтня

13:00. "Минай" — "Динамо"

ТБ: Сетанта

15:00. "Чорноморець" — "Олександрія"

ТБ: Сетанта

17:00. "Зоря" — "Кривбас"

ТБ: ОТТ Сетанта

Турнірна таблиця УПЛ