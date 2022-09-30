Чемпіонат України з футболу, 5 тур: розклад, результати, трансляції
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У центральному матчі туру "Металіст" зіграє із "Шахтарем"
Після паузи, спричиненої матчами Ліги націй, відновиться чемпіонат України з футболу. Поєдинки 5-го туру УПЛ відбудуться з 30 вересня до 2 жовтня.
До вашої уваги, розклад, трансляції, результати та огляди всіх матчів.
П’ятниця, 30 вересня
13:00. "Верес" — "Рух"
ТБ: Сетанта
17:00. "Металіст 1925" — "Колос"
ТБ: Сетанта
Субота, 1 жовтня
13:00. "Інгулець" — "Ворскла"
ТБ: Сетанта
15:00. "Львів" — "Дніпро-1"
ТБ: ОТТ Сетанта
17:00. "Металіст" — "Шахтар"
ТБ: ОТТ Сетанта
Неділя, 2 жовтня
13:00. "Минай" — "Динамо"
ТБ: Сетанта
15:00. "Чорноморець" — "Олександрія"
ТБ: Сетанта
17:00. "Зоря" — "Кривбас"
ТБ: ОТТ Сетанта