Чемпионат Украины по футболу, 5 тур: расписание, результаты, трансляции
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В центральном матче тура "Металлист" сыграет с "Шахтером"
После паузы, вызванной матчами Лиги наций, возобновится чемпионат Украины по футболу. Поединки 5-го тура УПЛ состоятся с 30 сентября по 2 октября.
К вашему вниманию, расписание, трансляции, результаты и обзоры всех матчей.
Пятница, 30 сентября
13:00. "Верес" — "Рух"
ТВ: Сетанта
17:00. "Металлист 1925" — "Колос"
ТВ: Сетанта
Суббота, 1 октября
13:00. "Ингулец" — "Ворскла"
ТВ: Сетанта
15:00. "Львов" — "Днепр-1"
ТВ: ОТТ Сетанта
17:00. "Металлист" — "Шахтер"
ТВ: ОТТ Сетанта
Воскресенье, 2 октября
13:00. "Минай" — "Динамо"
ТВ: Сетанта
15:00. "Черноморец" — "Александрия"
ТВ: Сетанта
17:00. "Заря" — "Кривбасс"
ТВ: ОТТ Сетанта