Чемпионат Украины по футболу, 5 тур: расписание, результаты, трансляции

В центральном матче тура "Металлист" сыграет с "Шахтером"

После паузы, вызванной матчами Лиги наций, возобновится чемпионат Украины по футболу. Поединки 5-го тура УПЛ состоятся с 30 сентября по 2 октября.

К вашему вниманию, расписание, трансляции, результаты и обзоры всех матчей.

Пятница, 30 сентября

13:00. "Верес" — "Рух"

ТВ: Сетанта

17:00. "Металлист 1925" — "Колос"

ТВ: Сетанта

Суббота, 1 октября

13:00. "Ингулец" — "Ворскла"

ТВ: Сетанта

15:00. "Львов" — "Днепр-1"

ТВ: ОТТ Сетанта

17:00. "Металлист" — "Шахтер"

ТВ: ОТТ Сетанта

Воскресенье, 2 октября

13:00. "Минай" — "Динамо"

ТВ: Сетанта

15:00. "Черноморец" — "Александрия"

ТВ: Сетанта

17:00. "Заря" — "Кривбасс"

ТВ: ОТТ Сетанта

Турнирная таблица УПЛ